"الإنجيلية" تشارك بني سويف في إطلاق مبادرات لمواجهة تداعيات كورونا

تشارك الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تحت رئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الهيئة، ورئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم، في إطلاق عدة مبادرات للمساهمة في دعم جهود محافظة بني سويف في مجابهة تداعيات أزمة كورونا على عدة مستويات.

وينفذ منتدى حوار الثقافات بوحدة الحوار بالهيئة الإنجيلية، مبادرة بعنوان "هنعدي الصعب" بالتعاون مع بيت العائلة المصرية فرع ببا ببني سويف، ومبادرة "سفراء السلام ببني سويف" بالتعاون مع مديرية الشباب وممثلي المجتمع المدني بالمحافظة.

وتستكمل وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية، جهودها لتمكين ومساعدة المجتمعات المحلية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، من خلال إطلاق مبادرة "نحو مجتمعات آمنة ضد كورونا"، ومبادرة "شكرًا للأطباء وفرق العمل الطبية"، التي تتم في إطار الشراكة مع محافظة بني سويف ومديرية الصحة لدعم الطواقم الطبية بمستشفيات المحافظة.

ومن المقرر مشاركة نائب المحافظ، الدكتور بلال حبشي وإحسان أبو زيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، وممثلي مديرية الصحة ببني سويف، كما يشارك من أعضاء المبادرات الشيخ حسن عبد الرسول، أمين عام بيت العائلة وكبير أئمة بوزارة الأوقاف، والقس نجاح صديق، راعي الكنيسة الإنجيلية ببا وأمين صندوق بيت العائلة، بحضور قيادات الهيئة ناصر صادق، مدير مكتب الهيئة القبطية الإنجيلية بمحافظة المنيا، هبة يسري، مدير البرامج بوحدة الحوار، سوزان صديقي، مدير المواقع التنموية بالصعيد.

وتؤدي الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية دور كبير في دعم جهود المحافظة في مجابهة تداعيات أزمة كورونا، إذ نفذت 24 حملة تطهير بالقرى بجانب حملات التوعية، ودعم 1270 أسرة بمستلزمات وقائية (شنطة وقائية)، وتوفير مواد غذائية بشكل شهري لـ1250 أسرة.