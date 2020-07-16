بسبب الثأر.. تفاصيل تخلص 4 أشخاص ببني سويف من "طبيب القرية"

"10 طعنات في جسد الطبيب".. هكذا سجلت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية أثناء معاينة مسرح جريمة مقتل طبيب بيطري ورئيس الوحدة البيطرية بقرية الحيبة بمركز الفشن بمحافظة بني سويف.

وذكرت التحريات والتحقيقات أن القوات عثرت على متعلقات المجنى عليه، وتبين أن الجريمة ليس بدافع السرقة وإنما كانت بدافع الانتقام منه، وأضافت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص قتلوا المجني عليه لوجود خصومة ثأرية بين أحد المتهمين وعائلة المجنى عليه، ألقي القبض عليهم، وتحفظت القوات على سلاح الجريمة، وباشرت جهات المختصة التحقيق.

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لمركز شرطة الفشن بمقتل طبيب بيطري ورئيس الوحدة البيطرية بقرية الحيبة بدائرة المركز، بمجرد تلقى البلاغ انتقلت القوات وأجرت معاينة وفحص مسرح الجريمة وتبين أن الجثة مسجاة بالطريق بالقرب من الوحدة البيطرية محل عمل المجني عليه وبها آثار جروح متفرقة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحر لكشف ملابسات الواقعة، توصلت جهود فرق البحث الجنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي ببنى سويف إلى أن عائلة المجني عليه ترتبط بخصومة ثأرية مع إحدى العائلات، وأن وراء ارتكاب الواقعة (4 مزارعين -مقيمين بدائرة المركز).

وبتكثيف التحريات وتقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة أخذاً بالثأر، قرر المتهم الأول أنه نظراً لسابقة قيام شقيقي المجني عليه بقتل شقيقه خلال مشاجرة بينهم لخلافات الجيرة فعقد العزم على قتل المجني عليه، واستعان بباقي المتهمين لتنفيذ مخططه الإجرامي.

وجاء فى محضر الشرطة أن المتهم الرئيسي اعترف بتفاصيل الجريمة، قائلا:"انه أعد لذلك سلاح أبيض - سنجة - واستقل دراجة نارية قيادة المتهم الثاني وانتظرا المجني عليه بالقرب من الوحدة البيطرية محل عمله في حين قام المتهمان الثالث والرابع بتأمين ومراقبة الطريق وحال مرور المجني عليه قام المتهم الثاني بقطع الطريق عليه بالدراجة النارية وقام المتهم الأول بالتعدي عليه بالسنجة فأحدث إصابته التي أودت بحياته".

وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء باعترافات المتهم الأول أقروا بها، وتم بإرشادهم ضبط (السلاح الأبيض - دراجة نارية "بدون لوحات" المستخدمين في ارتكاب الواقعة).. وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المتهمين.