بدء تصحيح العينة العشوائية للغة الأجنبية الثانية للثانوية اليوم

تبدأ لجان تقدير درجات الثانوية العامة، اليوم، تقدير درجات العينة العشوائية لمادة اللغة الأجنبية الثانية (الفرنسية، والألمانية، الإسبانية، الإيطالية، الصينية).

وعقدت وزارة التربية والتعليم، أمس، اجتماعا لمناقشة إجراءات تصحيح العينة العشوائية لامتحان مادة "اللغة الأجنبية الثانية" مع موجهي عموم ومشرفي التقدير لمادة اللغة الأجنبية الثانية.

من جانبه، أكد الدكتور رضا حجازي رئيس عام الامتحانات، أنّ هدف الاجتماع مناقشة مضمون الامتحان وتوحيد نموذج الإجابة ومنهجية التصحيح، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، مشددا على ضرورة الاتفاق على القواعد الأساسية للتقدير لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب.

وشدّد حجازي على الالتزام بالدقة في عمليات تقدير الدرجات وأعمال رصد ومراجعة أوراق إجابات الطلاب، حرصًا على مصلحتهم وحفظًا لحقوقهم، ومراعاة دقة تصحيح أسئلة الاختيار من متعدد، فإذا ظلل الطالب على إجابتين دون شطب على أي إجابة فلا يحسب له هذا السؤال، أما إذا شطب الطالب على إجابة منهما فيتم تصحيح الإجابة المظللة وإعطائه الدرجة عليها، وفي حالة إذا أجاب الطالب على سؤال وتم اختيار إجابة، ثم جاء في المسودة وكتب إجابة أخرى لنفس السؤال فلا يحسب له هذا السؤال.

وأوضح أنّه عند كتابة الطالب إجابتين في الأسئلة المقالية يتم تصحيح الإجابتين ويحصل الطالب على الدرجة الأعلى، وكذلك تصحيح أي إجابة بالمسودة، وبالنسبة لسؤال موضوع التعبير إذا استخدم الطالب الكلمات المعطاة، أو ما يفيد معناها في جمل صحيحة تقدر صحيحة.

ووجّه رئيس عام الامتحاناتم، راجعي التصحيح بوضع علامة المراجعة بعيدة عن الدرجة التي وضعها المصحح حتى تظل الدرجة واضحة، مشددًا على مراجعتهم الإجابات ودرجات الجمع التي وضعها المصححين، ومراجعة جمع جزئيات كل مجموعة حتى لا يحدث خطأ في الجمع لتتم عملية التقدير بدقة وعدالة.

وخلال الاجتماع، ناقشت لجنة وضع الامتحان أسئلة الامتحان مع مشرفي عموم التقدير لمادة اللغة الأجنبية الثانية، والذين أقروا باحتواء الامتحان على جميع المستويات المعرفية، وأنّ الامتحان شامل لجميع أجزاء المنهج ومتدرج من مستوى السهولة والصعوبة، وملائم لجميع الطلاب، والأسئلة واضحة الصياغة، ومراعاة الفروق الفردية، والإجابات من داخل الكتاب المدرسي.