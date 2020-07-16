استمرار البحث عن جثمان غريق بلطيم.. والمحافظة تستعين بطائرة استكشاف

تستمر جهود البحث عن نور الدين سعد كلش، الطالب بكلية الهندسة الذي غرق يوم الجمعة الماضية في مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، لليوم السابع على التوالي، حيث وصل للمدينة للمرة الثانية الغطاس المصري المتطوع، إيهاب المالحي، كبير البحارين، وبدأ عملية البحث.

بينما أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الاستعانة بطائرة استكشاف (ريسك واي) للبحث عنه، حيث من المقرر أن تصل بعد نحو ساعتين، بالمشاركة المجتمعية لمسح كل شواطئ مصيف بلطيم، داعياً الله عز وجل أن يكلل هذا المجهود بظهور جثة الفقيد في أسرع وقت.

وكان فريقا من الضفادع البرية، أجرى تمشيطاً للبحر منذ أول أمس وبحث عن جثمان الطالب الغريق ليومين متتالين دون جدوى، بينما تستمر محاولات ذويه للبحث عنه عبر الشواطئ من مدينة بلطيم وصولاً لرأس البر وجمصة، آملين في العثور على جثمانه.