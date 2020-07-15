الضفادع البشرية والمتطوعون يواصلون البحث عن جثمان غريق بلطيم

يواصل فريق من الضفادع البشرية التابع للمنطقة الشمالية العسكرية، جهود البحث لليوم الثاني على التوالي عن جثمان نورالدين سعد كلش، الطالب بكلية الهندسة والذي غرق على شاطئ الأمل بمدينة مصيف بلطيم في محافظة كفر الشيخ، يوم الجمعة الماضي.

ووصل الفريق أمس وبحث عن الجثمان لمسافة تتعدى الـ7 كيلو مترات، عقب تواصل اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، مع قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، ولم يتم العثور عليه، بينما لا تزال جهود الغواصين المتطوعين تتواصل للبحث عن الجثمان، وسط تواجد العشرات من ذويه على الشواطئ لليوم السادس على التوالي.

وأكد سعد كلش، والد الغريق، أن شباب قرية الرغامة بمركز الرياض، مسقط رأس الغريق، يواصلون البحث عنه عبر الشواطئ تحسباً لوجود الجثمان على سطح المياه أو الشواطئ المختلفة، كما يساعد الصيادون في عملية البحث، مشيراً إلى أن ما يحدث منذ أمس عبارة عن ملحمة من الجهود المختلفة للبحث عن جثة نجله بعدما تأخرت الإجراءات لـ 4 أيام.

وقال والد الغريق، إنه احتسبه عند الله شهيداً لكنه يتمنى أن تنجح جهود البحث في استخراج جثة نجله ليُدفن في مقابر العائلة بالقرب منه، لتستطيع عائلته زيارته: "البلد كلها بتبكيه، نور كان محبوب، ونفسنا يطلع علشان ندفنه ونقدر نزوره في أى وقت، إحنا في موقف لا نُحسد عليه ونتمنى العثور على جثمان ابننا لتطفأ نارنا".

وخلال زيارته لأسرة الغريق على الشاطئ، أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار عمليات البحث، وتوفير الدعم اللازم للغطاسين، للمشاركة في أعمال البحث عن الجثمان المفقود، مشيدا بجهود الغطاسين، المبذولة في عمليات البحث، مقدماً واجب العزاء والمواساة لأهل المتوفى، داعياً المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهمهم الصبر والسلوان.