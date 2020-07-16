"المشروعات القومية بمياه الشرب والصرف" جلسة تشاورية بقرية الشقيفي بقنا

نظمت إدارة المشاركة المجتمعية بالعلاقات العامة لمحافظة قنا، جلسة تشاور مجتمعي بقرية الشقيفي، للوقوف على المشكلات والمناطق المحرومة من مشروع شبكات انحدار الصرف الصحي بالقرية بعنوان: "المشروعات القومية بمجال مياه الشرب والصرف الصحي".

وخلال الندوة استعرض الفريق التوعوي ما تقوم به الدولة من إنجازات في مجال مياه الشرب والصرف الصحي بهدف المساعدة في تقديم كوب ماء صحي وآمن للمواطنين وضرورة المحافظة على الاستثمارات التي تقوم الدولة بضخها في البنية التحتية.

كما تم عرض فيديوهات توضح ما تقوم به الدولة من مشروعات في مختلف المجالات، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

كما تمت الإشارة إلى ضرورة الحفاظ على المياه كمورد هام وحيوي للحياة، وإبراز طرق ترشيد استهلاكه والاستخدام الأمثل للصرف الصحي.