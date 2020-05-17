نائب محافظ قنا يتابع سحب تراكمات مياه الأمطار بطريق قفط - القصير

توجه الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، فجر اليوم، إلى طريق "قفط ـ القصير" لمتابعة عمليات سحب وشفط تراكمات مياه الأمطار بمنطقتي الكيلو 22 والكيلو 45 يرافقه محمد موسى رئيس مدينة قفط أحمد عبدالخالق مدير إدارة الأزمات وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وأوضح نائب المحافظ، أنه فور ظهور تجمعات مياه الأمطار بطريق قفط القصير، تم إغلاق الطريق وتم التعامل مع كميات الأمطار المتراكمة من خلال معدات وسيارات الوحدة المحلية لمدينة قفط وشركة مياه الشرب والحماية المدنية، وتم إعادة فتح الطريق مرة أخرى أمام حركة السيارات من وإلى مدينتي قفط والقصير.

جدير بالذكر، أن محافظة قنا أعلنت الخميس الماضي، عن رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات الخدمية، وأصدر المحافظ تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية بتجهيز المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة، بالإغاثة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية.