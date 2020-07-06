محافظ قنا: تم إنفاق 6.4 مليار جنيه لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنه تم إنشاء 608 عمارة في محافظة قنا بإجمالي 13 ألف و696 وحدة سكنية، بمدينة قنا ونجوع المحافظة، بحوالي ما يقرب من 4 مليار جنيه خلال الفترة الماضية.

وأضاف الداودي، خلال مداخلة عبر سكايب، في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية Mbc masr، أن هناك مناطق عشوائية تم إزالتها بالكامل وبناء مساكن خاصة للمواطنين بشكل حضاري، فضلا عن وجود مدنية قنا الجديدة وهي رقمية حديثة تعمل بالنظام الرقمي.

وتابع، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي تم إنفاق 6.4 مليار جنيه على تطويرها منذ بداية عام 2014 حتى الآن، ونعمل حاليا في خطة خماسية مرصود لها نحو 7 مليارات جنيه، وتم إنشاء العديد من محطات المياه، مشيرا إلي أنه تم إنشاء 39 مدرسة جديدة، وتطوير ورفع كفاءة 183 مدرسة أخرى وتطبيق منظومة التعليم الحديثة ونظام التابلت في الامتحانات.

واستكمل، أن الدولة تشهد تطورا كبيرا في مجال البنية التحتية، بخاصة في الطرق والكباري، وقنا كان لها حظ كبير في هذا الإطار، وتم إنشاء العديد من الطرق والكباري الجديدة.