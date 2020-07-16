مصرع 3 أطفال في حوادث متفرقة بسوهاج

لقي 3 أطفال مصرعهم في حوادث متفرقة بمراكز "جرجا، المنشاة، وساقلته"، بسوهاج، تم نقل الضحايا للمستشفيات القريبة، أخطرت النيابات المختصة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة جرجا بغرق طفل بترعة الفؤادية، انتقل مأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين غرق الطفل "عمر البدري" 5 سنوات وتم إنتشال الجثة، ونقلها لمشرحة المستشفي المركزي.

بسؤال والده "البدري.ع" 49 عاما عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام نجله بالأستحمام بالترعة ولعدم إجادته السباحة غرق بها ولم يتهم أحد بالتسبب فـي ذلك.

كما تبلغ لقسم شرطة طهطا من مستشفى طهطا العام بوصول الطفل فريد رشاد، 9 أعوام، تلميذ ويقيم دائرة القسم "جثة هامدة " ادعاء حادث جرار زراعي، انتقل مأمور وضباط القسم وبالفحص وسؤال والده "رشاد.ع.م" 41 عاما، مؤذن بالأوقاف ويقيم بذات الناحية قرر بانه أثناء لهو نجله أمام المنزل اصطدم به جرار زراعي "بدون لوحات معدنية " مما أدي لوفاته.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة نزيف بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ونزيف داخلي ولا توجد شبهه جنائية في الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

وورد بلاغ لمركز شرطة المنشاة من المستشفى المركزي بوصول الطفل مهند صلاح عامين ويقيم دائرة المركز "جثة هامدة"، بالانتقال والفحص وسؤال والده "صلاح.ص.ا" 31 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو نجله المذكور أعلى عربة كارو ملكه أمام المنزل سقط أرضاً مما أدى لوفاته ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ونزيف بالمخ ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

حررت المحاضر اللازمة، وصرحت النيابات المختصة بدفن الجثث.