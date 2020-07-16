وكيل البرلمان: إشعال الجبهة الجنوبية والغربية على مصر معا ليس صدفة

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، إنه ليس من الصدفة حشد ميليشيات أردوغان وإعلان عزمهم تخطي الخط الأحمر ودخول سرت وإشعال الجبهة الغربية لمصر، مع تضارب الأنباء الأثيوبية وإعلان وزير الري الأثيوبي بدء ملء سد النهضة وإشعال الجبهة الحنوبية، مؤكدا على أن خطوط المؤامرة على مصر تتكشف، مشيرا إلى أن كل الشعب المصري مع القوات المسلحة والرئيس عبدالفتاح السيسي في اتخاذ ما يراه مناسبا، ومصر قادرة على التصدي لجميع المؤامرات.

وأوضح "وهدان"، في بيان له، أن إشعال الجبهة الغربية والجنوبية في وقت واحد على مصر أمر يؤكد ما ذهبنا له كثير بأن المؤامرات على مصر لم تنتهي، كما إنه من المتوقع إشعال الجبهة الشرقية في سيناء الفترة المقبلة فكلهم هدفهم تضييف الخناق على مصر، لذلك لابد من موقف قوي ومتماسك مع القيادة السياسية لدحر كل تلك المؤامرات، مؤكدا على أن أردوغان وميليشياته الإرهابية سيرجعان بالحسرة والندامة وسيتصدى لهم أبناء عمر المختار والشعب المصري كما وقف بجانب بعضهم البعض في مواجهة الاحتلال منتصف القرن الماضي.

وأضاف وكيل مجلس النواب أن وصول وفد من أعيان القبائل الليبية إلى مصر للقاء القيادة السياسية، وتنثيق الطريق لدحر العدو التركي وأطماع أردوغان الاستعمارية، مطالبا الدول العربية والجامعة العربية باتخاذ خطوات حقيقية وجادة من أجل وقف الاعتداء التركي من دخول البلاد العربية، كما حدث واعتدى على سوريا والعراق وليبيا، مؤكدا على أن أردوغان ينفذ سياسات الدول الغربية في استعمار البلاد العربية.

وشدد "وهدان" على ضرورة وقوف المصريين بجميع طوائفهم خلف قيادتهم السياسية وتجنب أي خلاف لأن ما يحدث هي مشاكل وجودية تهدد مصر فلم يحدث منذ فجر التاريخ أن أصبح هناك تهديدا واضحا وصريحا لمياه النيل، مؤكدا أن مهما كانت الأخطار التي تواجه مصر إلا أن توحد الجبهة الداخلية سيدمر أي مؤامرة خارجية على مصر.