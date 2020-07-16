مصطفى الفقي: مصر لديها أوراق كثيرة يمكن استخدامها في أزمة سد النهضة

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، على أن مصر لديها أوراق كثيرة يمكن استخدامها في أزمة السد الأثيوبي.

وقال "الفقي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن المفاوض الأثيوبي يحاول إغراق المفاوض المصري والسوداني في التفاصيل ليشغله، لافتًا إلى أن الجانب الأثيوبي يوهم نفسه أنه صاحب الموقف التفاوضي الأقوى وأنه صاحب القرار وصاحب رد الفعل، موضحا أن هذا غير صحيح، ومن الناحية الموضوعية فمصر لديها أوراق كثيرة تستطيع أن تمارسها.

وتوقع "الفقي" أن تعدل الدول التي تؤيد أثيوبيا عن موقفها خلال فترة قصيرة، لافتا أن هناك ضغوطا لإعادة النظر في الملف بأكمله، مشيرا إلى أن بعض الدول التي كانت تساعد في بناء السد ومده بالأجهزة بدأت تتريث و"تتقل رجلها" حسب تعبيره.

وتحدث عن تزامن عدد من المشكلات التي تواجه مصر في وقت واحد، لافتًا أن ذلك يحدث كثيرًا أمام الدول، معتبرًا أن أزمات سد النهضة وليبيا ليست أعمالا عسكرية إنما سياسية واستراتيجية على المدى الطويل، وأن قضية مياه النيل قضية هامة تحتاج طول نفس ولكن الأزمة الليبية قضية عاجلة.

وطالب "الفقي"، بالضغط من جميع الاتجاهات لحل أزمة سد النهضة خاصة الناحية الأفريقية ومحاولة الحوار مع الدول الأفريقية المؤيدة لأثيوبيا وتوضيح أهمية مصر لهم ودورها التاريخي في القارة السمراء.

وأكد أن بناء السد بدأ في مرحلة الفوضى بعد 25 يناير، مشددًا على أن القوى التي تقف خلف أثيوبيا وتدعمها هي نفس القوى التي تقف خلف تركيا وتؤيدها.