24 طلب ترشيح و59 كشفا طبيا للراغبين في الترشح لـ"الشيوخ" بالدقهلية

استقبلت اللجنة القضائية المشرفة على تلقي أوراق الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ في الدقهلية 24 طلب ترشيح، وذلك خلال 5 أيام من فتح باب الترشيح بمحكمة المنصورة الابتدائية.

وسادت حالة من الهدوء الشديد على أعمال اللجنة، بعد الإقبال الكبير في اليوم الأول لاستقبال أوراق الراغبين في الترشح، فيما ينتظر عدد كبير اليوم الأخير للترشيح ليكونوا في نهاية كشف المرشحين.

وشهدت لجنة تلقي الطلبات إجراءات احترازية وتأمينية خاصة، فخصصت المحكمة مسار خاص للراغبين في الترشيح بعيدا عن مدخل الجمهور، ووضعت 2 بوابة أمنية قبل الوصول إلى اللجنة، وكما اتهمت بالتباعد بين المترددين على اللجنة.

وأعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم توقيع الكشف الطبي اليوم على 11 من الراغبين في الترشيح بينهما سيدتين، ليرتفع عدد السيدات إلى 5 راغبات في الترشح، فيما وصل إجمالي عدد من وقعوا الكشف الطبي إلى 59 شخصا،

وقال إننا نقدم خدمة الكشف الطبي بالدقهلية في 4 مستشفيات، وهم المنصورة الدولي وطلخا ودكرنس وميت غمر.

يذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ تجري يومي 9 و 10 أغسطس المصريين في الخارج وانتخابات الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس وتعلن النتيجة 19 أغسطس.