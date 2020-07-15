"الوفد": سنتقدم بأوراق مرشحي الفردي في انتخابات الشيوخ خلال أيام

قال اللواء سفير نور، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إنَّ الحزب في اجتماعات مستمرة للانتهاء من تحديد مرشحيه في الدوائر الانتخابية الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكّداً أنَّ الوفد لن يدفع بأي مرشح غير بعد التأكّد من تحديد هويته ويمتع بمعايير حسن السمعة وذو كفاءة وتأثير في دائرته.

وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، لـ"الوطن"، أنَّ لجنة الانتخابات في الحزب أوشكت على الانتهاء من فرز جميع طلبات الراغبين في الترشح المقدمة من لجان الوفد بالمحافظات وسنخوض انتخابات مجلس الشيوخ على جميع المقاعد الفردية على مستوى الجمهورية.

وتابع أنَّ الحزب حين يحدد أسماء المرشحين سيتمّ الإعلان عن أسمائهم بشكل نهائي والتقدم بأوراق ترشحهم للهيئة الوطنية للانتخابات خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد التنسيق مع لجان المحافظات واستطلاع رأيها في المرشحين واستيفاء الشروط والأوراق والمستندات المطلوبة.

وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى أنَّ الحزب سيخوض الانتخابات مع القائمة الوطنية الموحدة ومازالت مفاوضاته مستمرة حول حصته من القائمة، وداعم لفكرة تكاتف الأحزاب خلال هذه المرحلة ويهدف لإعلاء المصلحة الوطنية ولا ينظر لتحقيق مصالح حزبية ضيقة ونريد الخروج بالانتخابات بما يليق بمصر أمام العالم.