الأحزاب تراهن على "الفردي" في انتخابات الشيوخ وتتفاوض لحسم مقاعدها في "قائمة التحالف"

أكد العديد من الأحزاب السياسية أنها ستتوسع فى المنافسة على المقاعد الفردية فى انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية، فيما تواصل جهود لمّ الشمل والتوافق على عدد المقاعد المخصصة لكل حزب فى القائمة الوطنية الموحدة التى يقودها حزب مستقبل وطن، وتضم حتى الآن 15 حزباً.

وقالت مصادر لـ«الوطن» إن القائمة الوطنية الموحدة سيجرى تقديمها إلى الهيئة العليا للانتخابات، الجمعة أو السبت المقبل، قبل موعد غلق باب تلقى الطلبات، 18 يوليو، نظراً لعدم الوصول إلى توافق نهائى حول القائمة حتى الآن.

وقال الدكتور محمد شوقى عبدالعال، نائب رئيس حزب مستقبل وطن للشئون التشريعية والدستورية، إن الاجتماعات مستمرة للانتهاء من تشكيل القائمة الانتخابية، مع قيادات حزب مستقبل وطن، وقيادات أحزاب التحالف الانتخابى، ومن الصعب الحديث عن أى تفاصيل نهائية فى ظل الاجتماعات والتفاهمات المتواصلة لحسم القائمة.

وأكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن الوفد يعمل حالياً على فرز جميع طلبات الترشح التى تقدمت بها لجان الحزب بالمحافظات من خلال لجنة مشكّلة من نواب رئيس الحزب لانتقاء أفضل مرشحين من بينهم للدفع بهم فى انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية، مشيراً إلى أنه سيجرى إعلان أسماء المرشحين، عقب الانتهاء من الفرز، والتقدم بأوراق ترشحهم للهيئة الوطنية للانتخابات خلال الأسبوع الجارى، وسيخوض الوفد الانتخابات على كافة المقاعد الفردية على مستوى الجمهورية.

وأضاف «أبوشقة» لـ«الوطن» أن الحزب يستهدف الفوز بأكثر من 50 مقعداً فى انتخابات مجلس الشيوخ، وينسق مع جميع القوى السياسية فى العملية الانتخابية، سواء على القائمة أو المقاعد الفردية، ولن يسعى لمصالح حزبية ضيقة، وهدفه إعلاء المصلحة العليا وإفراز مجلس شيوخ يستطيع تأدية دوره على أكمل وجه من خلال نواب يناسبون طبيعة عمله الاستشارية، متابعاً أن مفاوضات الحزب بشأن حصته فى القائمة الموحدة لم تنتهِ بعد، والحزب مشارك فى القائمة ولا يوجد أى نية للانسحاب منها.

من جانبه، قال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، إنه لا صحة لما يتردد عن خوضه انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكداً أنه سيخوض انتخابات مجلس النواب المقبل على المقعد الفردى عن نفس دائرته الحالية شبرا الخيمة، وحزبه مستمر داخل قائمة التحالف الانتخابى الذى يقوده «مستقبل وطن». وأضاف الدكتور محمد الفيومى، نائب رئيس حزب الحرية، أن المفاوضات مستمرة مع حزب مستقبل وطن والأحزاب الأخرى داخل التحالف الانتخابى، ولم يتم حتى الآن بشكل نهائى حسم عدد المقاعد المخصصة للحزب بالقائمة، ولا عدد المقاعد الفردية التى سيخوض الانتخابات عليها، مضيفاً: «الحزب قدم 100 شخصية للتحالف للاختيار من بينها لمقاعد القائمة، إضافة إلى الفردى، إلا أنه لم تُحسم أى من هذه الأمور بعد، وهناك جهود كبيرة تُبذل حالياً لتوحيد صف الأحزاب السياسية المشاركة فى التحالف، ومن غير المتوقع تقديم القوائم الانتخابية الوطنية الموحدة للهيئة العليا للانتخابات قبل السبت المقبل، وهناك اجتماع جديد اليوم مع قيادات التحالف». وأكد اللواء محمد الغباشى، الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن، أنه لا جديد حتى الآن بشأن القائمة الانتخابية الموحدة.

وقال عاطف مغاورى، نائب رئيس حزب التجمع، إن الحزب فى تواصل مستمر مع أماناته بالمحافظات لوضع اللمسات الأخيرة الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ لتحديد المرشحين فى الدوائر الفردية التى يراهن عليها، تمهيداً لتقديم أوراق ترشحهم للهيئة الوطنية للانتخابات خلال هذا الأسبوع، مشيراً إلى أنه سينافس بأكثر من 30 مرشحاً على الفردى.

من جهة أخرى، بدأت الأحزاب حملات فى المحافظات لتوعية المواطنين بأهمية استخدام حقهم الدستورى والمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها فى أغسطس المقبل.

"صميدة": لا نوجه أحداً لاختيار مرشحين بأعينهم

وقال الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن الانتخابات المقبلة تمثل تحدياً كبيراً لجميع الأحزاب وعليهم النزول إلى الشارع وسط المواطنين لعرض برامجهم الانتخابية والاحتكاك بمشكلات الشارع للعمل على حلها، مضيفاً: «نحن لا نوجه أحداً لاختيار مرشحين بأعينهم فى الانتخابات، ومهما يكن تصويتهم لمن فهو حق دستورى، نحث الناس على التمسك به والمشاركة والذهاب إلى صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم بكل حرية».

"موسى": حملات بالمحافظات لحث الناخبين على المشاركة بقوة

وأكد موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن الحزب فى المحافظات بدأ حملات لحث الناخبين على المشاركة بقوة فى الاستحقاقات الانتخابية.