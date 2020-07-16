رئاسة تونس تطلب من البرلمان توضحيات حول الأحزاب والكتل البرلمانية

بعثت رئاسة الجمهورية التونسية بمراسلة لرئاسة البرلمان، أمس الأربعاء، لطلب توضيحات حول الأحزاب والكتل والائتلافات البرلمانية.

وتأتي هذه المراسلة تمهيداً للشروع في إجراء مشاورات مدتها القصوى عشرة أيام، لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة، وفقاً لمقتضيات الفصل 98 من الدستور، حسب إذاعة موازييك إف إم.

يذكر أن مجلس نواب الشعب تلقى ليلة البارحة كذلك مراسلةً من رئاسة الجمهورية للإعلام باستقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، وذلك وفق ما يقتضيه الفصل 98 من الدستور.

قرر رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، مساء الأربعاء، إقالة جميع وزراء "حركة النهضة" وعدم دعوتهم للاجتماع الوزاري المنعقد حاليا.

وأصدرت رئاسة الحكومة التونسية بيانا قالت فيه، إن الفخفاخ قرر إعفاء "وزير الشباب والرياضة أحمد قعلول، ووزير التجهيز منصف السليتي، ووزير الشؤون المحلية لطفي زيتون، ووزير النقل واللوجستيك أنور معروف، ووزير الصحة عبد اللطيف المكي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم شورى، من مهامهم".

وأضاف البيان، أن رئيس الحكومة قرر تكليف الحبيب الكشو بمهام وزير الصحة بالنيابة، وفاضل كريم بمهام وزير النقل بالنيابة، وغازي الشواشي بخطة وزير التجهيز بالنيابة، وأسماء السحيري بخطة وزيرة الشباب والرياضة بالنيابة، وشكري بلحسن بخطة وزير الشؤون المحلية بالنيابة، ولبنى الجريبي بخطة وزيرة التعليم العالي بالنيابة.

وكانت الرئاسة التونسية، قالت إن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ تقدم باستقالته للرئيس قيس سعيد.