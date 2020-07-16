"مياه الدقهلية" تعلن عن حاجتها لمحصلين بنظام العمولة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، عن حاجتها للتعاقد مع محصلين بنظام العمولة، وذلك للشباب المقيمين في 7 مراكز وهي "مركز ومدينة المنصورة - ميت غمر - السنبلاوين - ميت سلسيل - نبروة - المطرية – المنزلة".

واشترطت الشركة، في إعلانها، أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو ما يعادله، ويقتصر التقديم على الذكور فقط نظرا لطبيعة العمل، وأن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً.، وألا يزيد السن في 1 / 1 / 2021 على 30 عاماً.

وطلبت الشركة تقديم إقرار ضامن للمتقدم من أحد العاملين بالجهات الحكومية أو إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويكون معتمدا ومختوما بختم الجهة وبشرط أن يكون متبقى للضامن سنتين على الأقل قبل الإحالة للمعاش وألا يكون ضامناً لأكثر من متقدم.

وذكرت أن الأجر عبارة عن عمولة تحصيل عن كل دورة مدتها شهر بعد إقفال الدورة، ويصرف بدل انتقال وفقاً لأحكام العقد.

ووضعت الشركة شروط عامة وطريقة لتقديم الطلبات، هي: أن يقبل العمل طبقا لنظام ومواعيد العمل بالشركة وفي أي فرع من فروع الشركة، واجتياز الاختبارات التي يجري تحديدها بمعرفة الشركة، وأن يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة، وسيتم اختيار المتقدمين وفقا لترتيب النتيجة النهائي وحسب الاحتياجات الفعلية للشركة ولائحة نظام العاملين بالشركة.

تقدم الطلبات إلكترونيا على النموذج المعد فقط على الموقع الإلكتروني للشركة www.dkwasc.com.eg ولن يلتفت لأي طلبات ترد للشركة باليد أو البريد أو سبق تقديما، ويلتزم المتقدم شخصياً بإحضار أصول وصور المستندات عند طلبها.