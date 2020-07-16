"الصحة العالمية": الأبحاث التي تفيد بانتقال "كورونا" عبر الهواء ضعيفة

قالت الدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية للوقاية من العدوى ومكافحتها بمنظمة الصحة العالمية، إن المسافة الآمنة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية ولم يتغير حتى الآن هي متر واحد فقط، لافتة إلى أن ما تردد حول انتقال الفيروس عبر الهواء كان في أماكن محدودة جدا مثل المستشفيات والمنشآت الطبية، موضحة أن وضع المريض على جهاز تهوية أو منظار يؤدي إلى صغر حجم وتطايره في شكل قطرات، لذلك ننصح الأطباء والعاملين الصحيين بضرورة أخذ احتياطاتهم الوقائية.

ولفتت طلعت إلى ظهور أبحاث محدودة، تفيد بانتقال الفيروس عن طريق الهواء في بعض الأماكن المغلقة مثل صالات الطعام والرياضة، لافتة إلى أن هذه الأبحاث محدودة جدا لا يمكن تعميمها.

ودعت طلعت إلى ضرورة تشجع جميع العلماء في جميع أنحاء العالم لإثبات أو نفي هذه الظاهرة، مؤكدة على أن المسافة الأمانة بين الأشخاص هي متر، وأنه يجب الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل الأيدي بالماء والصابون أو فركها بالكحول، وضرورة تغطية الأنف والفم من خلال ارتداء الكمامات الطبية.