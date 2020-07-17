تعرف على مكاسب محافظة أسوان بعد زيارة رئيس الوزراء 

بعد انتهاء زيارة الدكتور لدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، لأسوان، رفقة مجموعة وزارية شملت الإسكان والصحة والسياحة، حققت محافظة أسوان عدة مكاسب من الزيارة، نعرضها خلال السطور التالية.

خصص رئيس مجلس الوزراء 250 مليون جنيه لدعم أعمال المرحلة الثانية من إحلال وتجديد شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي والتي ستشمل مشروعات لتحسين كفاءة خدمات مياه الشرب في مناطق الشيخ هارون ومطلع الإذاعة إلي جانب مناطق وسط المدينة والزايداب والسيل الريفي و كورنيش النيل ، بالإضافة إلي تحسين الصرف الصحي بمناطق الكورنيش والجزيرة وسوق الحارث، والناصرية والسيل وذلك عقب انتهاء أعمال المرحلة الأولي بطريق السادات.

استجاب "مدبولي" لمطالب أهالي المحافظة التي عرضها عليه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أثناء الزيارة، من أبرزها وعده بإضافة متحف النوبة إلى الخريطة السياحية اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل بداية الموسم السياحي القادم، وكذلك تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإلغاء الحواجز الخرسانية أمام جميع الجهات الحكومية وإعطاء تمام الانتهاء خلال أسبوع والعرض عليه شخصيًا.

وعن المشروعات الجارية بالمحافظة، أشاد "مدبولي" بالتطوير الحالي وحجم الإنجاز والفكر الراقي في التطوير بالاشتراك مع وزارة السياحة والآثار، وكذلك حجم الاستثمارات المخصصة من جهاز الخدمة الوطنية البالغة 50 مليار جنيه قابلة للزيادة بمشروعات مستقبلية بمختلف أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتنفيذ التحول الرقمي، معرباً عن تقديره لدور المحافظة لمتابعة جميع أعمال الوزارات النقل فيما يخص ازدواج الطريق الصحراوي الغربي أسوان / القاهرة في نطاق المحافظة، وأيضاً معدلات التنفيذ للمحاور والكباري العملاقة مثل كلابشة وبديل خزان أسوان الحر ودراو، فضلاً عن الإسراع في تنفيذ مشروعات تطوير 113 وحدة صحية و11 مستشفى لتدشين منظومة التأمين الصحي الشامل بتكلفة تصل لأكثر من 2 مليار جنيه، وبالتوازي مع ذلك تم تخصيص 4 مليارات جنيه للتجهيزات والمستلزمات الطبية.