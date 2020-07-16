إزالة 38 تعديا على أملاك الدولة خلال يوم في الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، إزالة 38 حالة تعد على مساحة 6843 متر مربع، بنطاق 14 مركزا وهي "ميت غمر وشربين وطلخا والمنصورة وأجا والمنزلة والجمالية ومنية النصر وحي شرق وغرب المنصورة ونبروه ودكرنس، والمطرية وبني عبيد"، ضمن أعمال الموجه 16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

وقال مختار، إن إجمالي ما جرى إزالته حتى اليوم يبلغ 220 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة منذ بدء أعمال الموجة في 8 يوليو الجاري، وكذا التعدي عليها بالزراعة، وتشمل (178 حالة تعد بالمباني بمساحة 16495 م- و42 حاله تعد بالزراعة بمساحة 3 أفدنة و3 أسهم).