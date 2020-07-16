"الصحة العالمية": بعض الكورتيزونات تقلل من وفيات كورونا الحرجة

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن بعض الأبحاث أثبت فعالية بعض أنواع الكورتيزونات من تقليل نسب الوفيات في الحالات الخطرة المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف "الخولي" خلال مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية، منذ قليل، أن الكورتيزونات لا تنفع مع الحالات البسيطة والمتوسطة.

وتابع استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن أصحاب المرضى المزمنة من أكثر الفئات المعرضون لخطورة مضاعفات فيروس كورونا المستجد.

وشدد الخولي على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية، لأصحاب الأمراض المزمنة، لحمايتهم من الإصابة بفيرس كورونا المستجد وخاصة باعتبارهم أكثر الفئات المعرضة لخطورة مضاعفات فيروس كورونا المستجد.