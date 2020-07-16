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الصحة العالمية تحسم الجدل حول التغير الجيني لكورونا: لم يحدث تغيير

الخولي: نتعاون مع شبكة من المختبرات.. وفحصنا حتى الآن 80 ألف عينة

كتب:

شيماء عادل ومريم الخطري
12:17 م | الخميس 16 يوليو 2020
الدكتور أمجد الخولي

الدكتور أمجد الخولي

نفى الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، وجود أي تغيرات جينية خاص بفيروس كورونا المستجد، منذ ظهور الجائحة وحتى الآن. 

وأضاف "الخولي" خلال مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية لمناقشة آخر تطورات فيروس كورونا المستجد عبر تقنية الفيديو كونفرس، أن المنظمة تعمل مع شبكة كبيرة من المختبرات العالمية، لافتا إلى أنه حتى الآن تجاوزات الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا المستجد 80 ألف عينة، ولم يثبت حتى الآن أي تغيير حقيقي للفيروس، وأنه مازال بنفس مكوناتة الجينية سواء في طرق الإصابة أو شدة الإصابة بالمرض.