"الصحة العالمية": إجراءات السعودية في حج هذا العام جيدة

أكد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن إجراءات المملكة العربية السعودية بموسم الحج لهذا العام جيدة، مشيرا إلى أن المنظمة على تواصل مع المملكة لتنظيم موسم الحج وضمان اتباع الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي وتقليل الإصابات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، عن طريق الفيديو، يتضمن المؤتمر؛ تحديثًا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة "كوفيد 19"، إرشادات منظمة الصحة العالمية حول أنماط انتقال العدوى.

يشارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية للوقاية من العدوى ومكافحتها بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية.