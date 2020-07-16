موعد مباراة ريال مدريد وفياريال اليوم 16-7-2020 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب "الفريدو دي ستيفانو"، مساء اليوم الخميس الموافق 16 يوليو، مباراة ريال مدريد وفياريال، ضمن منافسات الدوري الاسباني، للموسم الحالي 2019-2020.

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال

ويمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد فياريال

وتُذاع مباراة ريال مدريد وفياريال، على قنوات "بي إن سبورتس" بتعليق حفيظ دراجي.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري

ويتصدر ريال مدريد المركز الأول في ترتيب الدوري الاسباني برصيد نقاط 83، أما فياريال يحتل المركز الخامس برصيد نقاط 57.

ويتطلع الفريق الملكي لتحقيق الفوز في مباراة الغد أمام فياريال من أجل حسم لقب الدوري الإسباني بشكل رسمي، قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة، خاصة أنه يعتلي صدارة الترتيب حاليا، متفوقا بفارق أربع نقاط على الوصيف، برشلونة، وذلك قبل جولتين على نهاية البطولة.