تويوتا تطلق الهجينة Prius Prime 2021

أعلنت شركة تويوتا عن إطلاق النسخة الهجينة الجديدة من Prius Prime 2021، وتم ترقية العديد من الأنظمة داخل السيارة وتطويرها ومنها نظام Toyota Safety Sense-P، وToyota Safety Sense 2.0 لعام 2021.

تتميز هذه المجموعة المتقدمة بتقنيات مساعدة السائق من خلال الكبح التلقائي في حالات الطوارئ وتشمل:

نظام ما قبل التصادم مع كشف المشاة وراكبي الدراجات نظام تثبيت السرعة الديناميكي بالرادار بنطاق كامل السرعة تنبيه مغادرة حارة السير مع مساعدة التوجيه شعاع عالي تلقائي مساعد تتبع المسار، نظام مساعدة إشارات المروربالإضافة إلى ذلك، يضيف طراز Prius Prime LE التوافق مع Android Auto لعام 2021.

وتتمكن السيارة من من السير بسرعة 84 ميلا في الساعة، ويمكن للبطارية داخل السيارة أن تقطع 25 ميلا إضافياً، وتستغرق إعادة شحن البطارية بالكامل باستخدام منفذ 120 فولت القياسي أقل من خمس ساعات ونصف، ويمكن لمصدر 240 فولت تقليل الوقت إلى ساعتين تقريبًا.

تم تجهيز طرازات بريوس برايم بـ 10 وسائد هوائية إضافية لنظام تقييد الحركة، بما في ذلك نظام الوسائد الهوائية المتقدم للسائق والراكب الأمامي، ووسادات هوائية جانبية مثبتة على مقعد السائق والراكب الأمامي، ووسادات هوائية جانبية أمامية وخلفية، ووسادة هوائية لركبة السائق، ووسادة هوائية لمقعد الراكب الأمامي، واثنين من الوسائد الهوائية الخلفية.

بالإضافة إلى أنه تم تجهيز 2021 Prius Prime بنظام Star Star من تويوتا ،بأنظمة التحكم المعزز في ثبات السيارة، ونظام التحكم في الجر، والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، ومساعدة المكابح ، ومقاومة نظام مكابح (ABS) وتقنية التوقف الذكي.