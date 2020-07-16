إعدام نصف طن أغذية فاسدة وغلق 16 منشأة بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع مكاتب الأغذية، حملة على المنشآت الغذائية بمراكز ومدن الزقازيق، وفاقوس، والحسينية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 16 منشأة غذائية ومخبز سياحي، بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وجرى مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لوجود خطر داهم بها على الصحة العامة للمواطنين.

كما جرى إعدام 375 كجم أغذية مختلفة عبارة عن "لحوم وكبدة، وأسماك، وخضروات، وحلويات، ومنتجات ألبان، وزيت طعام" لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وجرى سحب 168 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وجرى تحرير 28 محاضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.