ضبط ربة منزل وعامل لقيامهما بالإستيلاء على 2 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها 

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من (9 مواطنين – مقيمين بدائرة مركز شرطة الزقازيق) بقيام (ربة منزل – عامل) بتلقى مبالغ مالية منهم بإجمالى مليون وثمانمائة ألف جنيه، نظير إستثمارها وتوظيفها والحصول على عائد من أرباحها، إلا أنهما توقفا عن السداد ورفضا رد أصل المبالغ المالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهداف وضبط المتهمان، وتبين إصابة العامل بسحجات متفرقة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف "العامل" بقيام المبلغين بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته.

§ تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.