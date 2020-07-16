حسب الله يُحيّي شجاعة مدبولي: أول رئيس وزراء في العالم يزور مستشفى عزل

وجه الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب تحية قلبية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على استمرار دورها الاحترافي ورفيع المستوى في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة فيروس كورونا.

وقال "حسب الله"، فى بيان له أصدّره اليوم، إنَّه تابع خلال الساعات الماضية الارتياح الكبير وواسع النطاق من جيش مصر الأبيض ومن جميع المنتمين داخل المنظومة الصحية المصرية بداية من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والذين تسابقوا في تقديم كل الشكر والعرفان من جميع العاملين لرئيس الوزراء على ما قدمه من شكر وتقدير واحترام لجهود جميع أفراد الأطقم الطبية المشاركين في علاج المرضى والمصابين بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية، وذلك في أثناء زيارته لمستشفى أسوان التخصصى التي تمّ تحويلها إلى مستشفى عزل.

ووصف حسب الله، مدبولى بالشجاع لكونه أول رئيس وزراء على مستوى العالم كله يزور مستشفى عزل، مؤكّدًا أنَّ ذلك دليل قاطع على أن رئيس الوزراء يشعر ويقدر الدور البطولي الباسل الذي يؤديه جيش مصر الأبيض في معركته ومواجهته مع فيروس كورونا، وعدم تردده في خوض هذه المعركة مهما كانت التضحيات.

ودعا المتحدث باسم مجلس النواب، أنَّ يتغمد الله جميع شهداء جيش مصر الأبيض بالرحمة ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان وأنَّ يمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين.