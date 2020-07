نتفليكس تعرض الفيلم الوثائقي Father Soldier Son غدا

تعرض منصة نتفليكس الفيلم الوثائقي Father Soldier Son غدا عبر منصتها، ومدته ساعة و40 دقيقة، وأخرجه ليزلي ديفيس وكاترين أينهورن، ويحكي قصة Brian Eisch الذي أصيب بجروح خطيرة في أفغانستان.

وأعلنت منصة نتفليكس في وقت سابق، عرض عدد من الأفلام في أول أغسطس، بينها فيلم Basic Instinct بطولة مايكل دوجلاس وشارون ستون ومن إخراج بول فيرهوفن وتأليف Joe Eszterhas، والفيلم الوثائقي I Am Ali، ومدته ساعة و51 دقيقة، إنتاج 2014، إخراج وتأليف Clare Lewins.

كما يعرض فيلم Blow بطولة جوني ديب، بينلوبي كروز، فرانكا بوتينتي، ومأخوذ من كتاب لـ بروس بورتر، وكتب السيناريو كل من David McKenna، وNick Cassavetes، وفيلم You have got mail، بطولة النجم توم هانكس وميج رايان، وإخراج، نورا إيفرونا، وجرى إنتاجه عام 1998، ولاقى نجاحا كبيرا وقتها، وحقق أرباحا تخطت 250 مليون دولار.