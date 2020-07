في أغسطس.. نتفلكس تعرض فيلم Lean on Pete

تعرض منصة نتفلكس فيلم Lean on Pete يوم 6 أغسطس.

وفيلم Lean on Pete من إخراج Andrew Haigh، وبطولة تشارلي بلامر، إيمي سيميتز، ترافيس فيميل.

وعرض Lean on Pete لأول مرة 6 أبريل 2018 في أمريكا، ويحكي عن حصول مراهق على وظيفة صيفية في العمل مع مدرب الخيول.

الفيلم مدته ساعتين ودقيقة، وتقييمه على موقع IMDB للسينما 7.2 من 10.. وترشح لـ 4 جوائز الفيلم البريطاني المستقل، منها أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثل دور مساعد وأفضل تصوير، لكنه لم يحصد أي منها.. بالإضافة إلى حصده جائزة النقاد، من مهرجان دبلن السينمائي الدولي.

يذكر أنَّ منصة نتفلكس، أعلنت عرض مجموعة من الأفلام، يوم 1 أغسطس من ضمنها، The Perfect Storm من بطولة جورج كلوني، مارك والبيرج، جون سي رايلي، ومن إخراج Wolfgang Petersen.

و فيلم Vanilla Sky، وهو من بطولة توم كروز، بينيلوب كروز، وكاميرون دياز، وإخراج كاميرون كرو.

والفيلم الوثائقي I Am Ali، ومدته ساعة و51 دقيقة، إنتاج 2014، إخراج وتأليف Clare Lewins.

كما سيتمّ عرض فيلم "Blow" بطولة جوني ديب، بينلوبي كروز، فرانكا بوتينتي، ومأخوذ من كتاب لـ بروس بورتر، وكتب السيناريو كل من David McKenna، وNick Cassavetes.

وفيلم You have got mail، وهو من بطولة النجم توم هانكس وميج رايان، وإخراج، نورا إيفرونا، وجرى إنتاجه عام 1998، ولاقى نجاحا كبيرا وقتها، وحقق أرباحا تخطت الـ 250 مليون دولار.