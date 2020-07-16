إزالة 8 عقارات مخالفة بالأحياء والمراكز بالجيزة

تستكمل محافظة الجيزة تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة العقارات المخالفة سواء التي تم بنائها دون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التي تقع على أراضي أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على مدار اليوم مجهودات إزالة العقارات المخالفة ومواجهة مخالفات البناء بكل أحياء ومراكز ومدن المحافظة في ضوء حرص المحافظة على فرض هيبة الدولة وردع المخالفين.

أكد محافظ الجيزة أنه تم تنفيذ حملات إزالة مكثفة بمركز أوسيم حيث تم إزالة عقارين مخالفين بمنطقة الزرايب والبراجيل تتراوح مساحتها من 100 إلى 150 م بالإضافة إلى إزالة تعديات بالأسوار على الأراضي الزراعية بمساحة 350 م تقريبا بمنطقة الزرايب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال راشد أنه جارٍ استكمال إزالة 5 أبراج بشوارع صلاح الشربيني وناصر جمال بترعة عبدالعال والرشاح وكورنيش النيل وإبراهيم حماد بأحياء الطالبية وبولاق الدكرور والوراق والعمرانية ومدينة الحوامدية، مشيرا إلى أنه تم إزالة فيلا مقامه بالمخالفة بقرية الطرفاية بمركز ومدينة البدرشين على مساحة 250م وقد تمت أعمال الإزالة بالكامل، إضافة إلى إزالة حالتين بناء مخالف وتعديات على أراضي أملاك الدولة بقرى بني سلامة ووردان بمركز منشأة القناطر.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم إزالة أكثر من 100 حالة بناء مخالف وتعديات على الأراضي أملاك الدولة خلال اليومين الماضيين، مشددا على رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كل الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع، مشددا على عدم الاكتفاء بإزالة المخالفات بل وضبط المخالف لكي ينال الجزاء القانوني.