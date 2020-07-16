محافظ أسيوط يناقش ملفي التصالح والتقنين بمركزي البداري وساحل سليم

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بالإسراع في تفعيل منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة وتحرير عقود الموطنين المتقدمين بطلبات تقنين لأوضاعهم على أراضي أملاك الدولة واسترداد "حق الشعب" والعمل على مضاعفة نسب الإنجاز.

كما طالب سعد بتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء والكتب الدورية الخاصة بسداد قيمة التصالح في مخالفات البناء بنسبة 25 % من قيمة المخالفة ووفقًا للمساحة المحددة في الطلبات وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء في مصر، طبقاً للقانون الصادر برقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 1 لسنة 2020.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بديوان عام المحافظة بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد والمهندسة إيمان محمود مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري وسيد عبدالله مدير إدارة حماية أملاك الدولة بالمحافظة ومحمد طه مدير منظومة استرداد أملاك الدولة وشريف دياب مسؤول ملف إزالة التعديات ومخالفات البناء والشاذلي محمد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة ومسؤولي أملاك الدولة والإدارات الهندسية بمركزي ساحل سليم والبداري.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع، معدلات التنفيذ بمنظومتي التقنين والتصالح بمركزي ساحل سليم والبداري وآخر المستجدات الخاصة بطلبات التقنين التي جرى تقديمها من المتعدين على أراضي أملاك الدولة.