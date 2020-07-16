116 إصابة جديدة بكورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم، تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة في بيان، اليوم، أنّ إجمالي الإصابات في النمسا بلغ 19 ألفا و270 حالة تعافى منها 17 ألفا و244 حالة بينما توفى 711 حالة.

وأضافت الصحة النمساوية، أنّه يتواجد بالمستشفيات حاليا 94 حالة منها 11 حالة في العناية المركزة، مشيرة إلى أنّ أكثر الإصابات الجديدة تم تسجيلها في ولاية النمسا العليا وبلغت 37 حالة يليها العاصمة فيينا 31 حالة.

وكانت وزارة الصحة اكتشفت مؤخرا بؤرتين جديدتين للوباء في إحدى الكنائس وفي أحد المجازر بولاية النمسا السفلى وتتجه الوزارة إلى تشديد قيود السفر وعودة الإلزام بارتداء الكمامات في مراكز التسوق.