الهضيبي: مصر قادرة على التصدي لأي تهديدات تمس أمنها القومي

قال ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد، إن أمن مصر القومي خط أحمر ورغم أنها تواجه تحديات جنوبًا وغربًا ومحاولات للعبث بأمن واستقرار الوطن، إلا أنها قادرة على التصدي لأي خطر يستهدف مصالحها وأمنها ويُعرقل تقدمها.

وأضاف الهضيبي في بيان، أن مصر تتفاوض من باب الحرص على العلاقات الوثيقة التي ينبغي أن تكون مع دول حوض النيل، موضحًا أن التفاوض هنا ليس ضعفا أو عجز، فمصر قادرة على التصدي لأي تهديد يمس أمنها المائي، وأن اثيوبيا تحاول تغيير معادلة القوة في المنطقة لصالح دول أخرى.

وتابع أن ما يحدث من تحركات تركية في الأراضي الليبية غير محمود العواقب، فالدولة التركية لن تعيد خلافة بائدة، وستندم إذا تجاوزت الخط الأحمر الذي حدده الرئيس السيسي؛ لأنها ستكون في مواجهة مع شعب بأكمله يقف خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة.

وأكد أن هذه التحديات والمخاطر الصعبة التي تأتي على مصر من دوائر جوارها يوحي بما يُدبر لها وبأمنها وأمن شعبها، فمصر ليست دولة صغيرة وكل هذه المشكلات المُصطنعة والمدفوعة سواء بتركيا أو بإثيوبيا أو بالإرهاب، جميعها من أجل الضغط على الدولة المصرية التي حققت مكانة دولية كبيرة ونجاحات اقتصادية وإنجازات في الداخل والخارج في فترة وجيزة وتحت مظلة القيادة السياسية القوية الحكيمة المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتفاف الشعب المصري حوله وحول الجيش المصري يدًا واحدة.

وشدد الهضيبي، على أن مصر قيادة وجيشًا وشعبًا باصطفافها، قادرة على التصدي لجميع المؤامرات، فلن نسمح بأي شكل من الأشكال أن يُهدد الوطن في أمنه وأمانه وسنقف جميعًا يدًا واحدة متحدين داعمين للرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية والقوات المسلحة والشرطة، لنثبت للعالم كله ما ذكره التاريخ عن قوة مصر وعظمتها.