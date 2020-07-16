مندوب مصر بالأمم المتحدة:دعمنا لأشقاء البحيرات العظمي الأفريقية تاريخي

شارك السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن حول مكافحة الاستغلال غير الشرعي للثروات الطبيعية في منطقة البحيرات العظمي في أفريقيا، وشهدت الجلسة مشاركة موسعة من أعضاء مجلس الأمن ودول البحيرات العظمي في ضوء محورية الموضوع لدول المنطقة وارتباطه الوثيق بالسلم والأمن الإقليميين.

وأوضح السفير إدريس، أنَّ مصر تمتلك علاقات تاريخية ممتدة مع دول البحيرات العظمي، كما أنها تضطلع بدور فاعل في الآليات الإقليمية للمنطقة من خلال عضويتها المتبناة في منظمة المؤتمر الدولي للبحيرات العظمي ICGLR ودورها المؤسس في الاتحاد الأفريقي.

وأضاف مندوب مصر الدائم أنَّ هذه المنطقة التي تواجه تحديات عابرة للحدود، على رأسها تهريب المعادن الثمينة وغيرها من الثروات الطبيعية، في حاجة إلى البناء على التطورات السياسية الإيجابية التي شهدتها عدد من دول المنطقة خلال الفترة الأخيرة لوضع استراتيجية إقليمية ترسخ من الملكية والقيادة الوطنية لدول المنطقة لأمورها وإدارة ثرواتها الطبيعية، وتبني على قرار مجلس الأمن رقم 2389 الذي اعتمده المجلس عام 2017 إبان عضوية مصر في مجلس الأمن بناء على مبادرة مصرية تعزيزاً لجهود دول المنطقة إزاء التحديات التي تواجهها.