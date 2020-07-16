رئيس مستثمري الغاز: القيادة السياسية تحقق الاستغلال الأمثل لموارد مصر

أشاد الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، بتوجه القيادة السياسية للتوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى وخاصة خطة تحويل كل السيارات للعمل بالغاز بديلا من البنزين.

وأكد أن توسيع استخدامات الغاز الطبيعي يعتبر استغلالا أمثل للموارد المصرية والمستفيد الأكبر هو المواطن المصري والموازنة المصرية التى ستوفر سنويا مليارات الدولارت نتيجة استغلال الوقود المحلى بديلا للمستورد، مشيرا بأنه سيحافظ أيضا على البيئة العامة وحياة المواطنين نتيجة خفض الانبعاثات الملوثة للهواء والحفاظ علي البيئة بخلاف استخدام البنزين ومشتقاته.

وأضاف سعد الدين أنه ليس من المعقول أن تحقق مصر كل هذا النجاح من الاكتشافات البترولية التى جعلتها مركزا إقليميا للغاز فى شرق المتوسط ولا تتوسع فى استخداماته محليا، لافتاً إلى أن مصر لديها قرابة 3 تريليونات متر مكعب احتياطي من الغاز الطبيعي يجب استغلالها، فعملية التحويل تساعد المواطن على التوفير في أسعار الوقود، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تحقق مصر الاكتفاء الذاتى من المشتقات البترولية استيرادها من الخارج كما حدث فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى منذ عامين.

من ناحية أخرى أكد رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات على امتلاك مصر مميزات تكنولوجية كبيرة تسهل عليها التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى وهى البدء فى تنفيذ تقنية "CNG" لنقل الغاز الطبيعى المضغوط بدون أنابيب وهى طريقة سهلة تلبي احتياجات المصانع والمناطق التي لم تصل إليها شبكات الغاز توصيل الأنابيب للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من استخدام السولار أو البوتاجاز.