"مصيلحي" عن أزمة نادي القرن: ورقة رئيس الزمالك المتداولة "إجراء إداري"

ناشد الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الإعلام والمواطنين بعدم الترويج للوزارة كطرف للخلاف بين النادي الأهلي ونادي الزمالك قائلا: "من فضلكم لا يوجد خلاف بين الأهلي والزمالك، من فضلكم لا يوجد حاجة اسمها وزارة تموين أعطت العلامة التجارية لنادي ولم تعطه لنادي آخر، كلمة العلامة التجارية دي من 80 سنة، مصر عظيمة وومثلة في اتحاد العلامات التجارية والاتحادات الصناعية".

وأضاف مصيلحي أن أي شخص مسموح له تقديم طلب بتسجيل أي علامات تجارية ولكن لايتم التسجيل الرسمي إلا بعد الرجوع للجهات الرسمية المعتمدة التي تقرر الأحقية بهذه العلامة بناء على الإنجازات التي تم تحقيقها، شارحا أن الطلب يكون تحت الدراسة 6 أشهر بالقانون الدولي، وبناء على البحث والتدقيق في ذلك يتم إعطاء الأحق بالعلامة التجارية.

وأشار مصيلحي إلى أن النادي الأهلي استطاع الحصول على ما يثبت أنه الأحق بلقب نادي القرن من الاتحاد الإفريقي، وقدم طلبا بتوثيق ذلك، وتم بحث الطلب وتم التأكد من هذه المصادر الخاصة بالمستندات، وتم تسجيل هذا الشعار للنادي الأهلي منذ عام 2007، كاشفا أن رئيس نادي الزمالك تقدم بطلب تسجيل شعار نادي القرن ليكون لصالح نادي الزمالك، وجارٍ البحث وإذا كان هناك مستندات تدل على ذلك سيتم منحه اللقب، ولكن دون مستندات لا يمكن أن تعترف وزارة التموين اعتماد هذا الطلب".

وزير التموين: الأهلي حصل على علامة نادي القرن التجارية عام 2007

وشرح وزير التموين: "كون إنه رئيس نادي الزمالك يمتلك ورقة من جهاز التجارة الداخلية والعلامات والنماذج الصناعية أنه سلم الطلب للتسجيل ماهو إلا موضوع إداري بحت، وعندما يتم البحث والتدقيق وقتها سيكون القرار النهائي، مناشدا وسائل الإعلام والسوشيال ميديا باحترام العمل الاحترافي والمؤسسات".

وشدد وزير التموين خلال حواره على شاشة "mbc مصر" على أنه لايوجد أي خلافات بين النادي الأهلي ونادي الزمالك ووزارة التموين ولكن هناك فقط عمل احترافي يعتمد على أسس، مشيرا إلى وجود نزاعات على علامات تجارية عالمية والأوراق والمستندات هي التي تحسم ذلك.