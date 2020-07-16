شعراوي: إزالة 4972 حالة تعدٍ على أراضي الدولة خلال الموجة الـ16

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة نتائج الأسبوع الأول من الموجة السادسة عشرة لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة بصورة فورية والتى بدأت الأسبوع الماضى تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتصدي بكل حسم لأعمال البناء المخالف والعشوائي بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية.

واستعرض اللواء محمود شعراوى ما أسفرت عنه جهود الأسبوع الأول حيث أشار التقرير إلى أنه تم إزالة 4972 حالة تعد منها 3404 حالات تعديات بالبناء على أراضي الدولة وذلك على مساحة 879 ألف متر مربع، كما تم إزالة 1568 حالة تعدٍ على أراضى الدولة بالزراعة على مساحة 59 ألف فدان وذلك بالتنسيق بين قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات، مشيراً إلى أن الدولة ستتعامل بكل حزم خلال هذه الموجه مع كل التعديات لفرض هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون واسترداد حق الشعب.

وأكد شعراوي أنه فى مجال إزالة تعديات المبانى على أراضي وأملاك الدولة جاءت محافظة قنا في الصدارة بعدد الإزالات التى تمكنت من إزالتها بـ 463 حالة على مساحة 93 ألف متر مربع ، يليها محافظة المنيا بإزالة 406 حالات تعد على مساحة 69 ألف متر مربع، ثم محافظة الغربية بإزالة 396 حالة تعد على مساحة أكثر من 27 ألف متر مربع، والأقصر بإزالة 264 حالة على مساحة 56 ألف متر مربع، ودمياط 237 حالة على مساحة 19 ألف متر مربع.

وفيما يتعلق بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية التابعة للدولة، قال وزير التنمية المحلية إن محافظة المنيا تمكنت من إزالة 383 حالة على مساحة 53 ألف فدان، والشرقية حالة تعد على مساحة 581 فدانا، والبحيرة 169 حالة على 56 فدانا، والمنوفية 136 حالة على مساحة أكثر من 129 فدانا، وقنا 119 حالة على 521 فدانا.

وأشاد شعراوي بما حققته المحافظات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون خلال الأسبوع الأول من الموجة الـ16، مشيداً بالجهود المبذولة من المحافظين في هذا الملف المهم الذي يتابعه الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء عن كثب لفرض هيبة الدولة وعدم السماح لأي تعديات لبعض المواطنين على أملاك الدولة، لافتاً إلى تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة المتابعة الكاملة لهذا الملف على مدار الساعة من المحافظين، وتنفيذ الإزالات دون تهاون، ومهما كان حجم هذه المخالفات مؤكداً أن هذه المتابعة المستمرة من القيادة السياسية أعطت قوة دفع كبرى لجهود المحافظات فى هذا الشأن .

وطالب شعراوي المحافظين باستمرار استنفار كافة الأجهزة المعنية لرصد جميع مخالفات البناء والتعدي على أراضي وأملاك الدولة والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم واتخاذ الإجراءات القانونية والإزالة الفورية لها، وقال وزير التنمية المحلية إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع على مدار اليوم جهود المحافظات لحملات إزالة التعديات والمخالفات، وأن الدولة مستمرة فى التطبيق الصارم للتوجيهات الرئاسية بإحالة مخالفات البناء وكافة التعديات إلى النيابة العسكرية، وعدم التهاون مع أي محاولة لارتكاب مخالفات لقرارات الدولة.