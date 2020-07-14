التنمية المحلية تكشف موقف الجراجات التى تحولت لمحلات

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن الجراجات الموجودة فى العمارات وتم تحويلها إلى محلات فى الفترة السابقة سينحصر موقفها بين التصالح والتقنين، وعلى الملاك التقدم بطلبات للتصالح للبت بشأنها.

وأضاف "قاسم" لـ "الوطن"، أن الدولة جادة فى المواجهة الحاسمة لملف الجراجات المغلقة خاصة فى المناطق ذات الكثافة العالية وإعادة فتح كل الجراجات المغلقة أو المستغلة من أصحاب العقارات فى أنشطة مخالفة لشروط الترخيص.

وأشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية واضحة فى هذا الشأن، وأى جراج لايتم تشغيله سيتم سحبه وتشغيله من جانب الدولة، لافتا إلى وجود توجيه من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للمحافظين ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات لفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات لتخفيف تكدس السيارات بالشوارع والميادين الرئيسة والقضاء على ظاهرة الانتظار الخاطئ وتسيير الحركة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد أن بعض المحافظات بدأت بالفعل فى تفعيل حملات فتح الجراجات مثل القاهرة والجيزة وغيرها.