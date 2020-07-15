التنمية المحلية تكشف حقيقة التصالح مع الوحدات المخالفة دون باقي العقار

ردّ الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، على تداول تصريح له في أحد المواقع الإخبارية، قال فيه إن التصالح في المخالفات ممكن أن يكون مع صاحب الوحدة دون العقار بالكامل.

وأكد "قاسم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC"، أن هذا التصريح مجتزأ من سياقه، مشيرًا إلى أن العنوان لا يحمل المعنى، مشددًا على أن أصحاب العقارات تقع عليهم المسؤولية بمثل ما تقع على أصحاب الوحدات السكنية.

وأضاف: "اللي بيتصالح هو العقار وحائز العقار، ويجب أن يسأل الشخص الذي سيشتري الوحدة السكنية في الحي عن رخصة المبنى، ويجب على المواطن أن يطلع على رخصة العقار".

وحول أصحاب الوحدات السكنية في الأدوار والمباني المخالفة، قال، إن عليهم الرجوع إلى مالك العقار أو الشركة المالكة لرخصة العقار أو جهة البيع، لكي يتقدموا ويفتحوا ملف تصالح واحد بكل المخالفات في العقار.