إزالة 11 حالة تعد على 68 فدانا في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 68 فدانا و19 قيراطا وإزالة 25 حالة تعد بالبناء المخالف بمساحة 3176 متر بمراكز (الإبراهيمية - بلبيس - الحسينية - منيا القمح - كفرصقر - أبو حماد).

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية نفذت قرارات الإزالة للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك خلال اليوم السابع للموجه الـ16، والتي بدأت يوم الأربعاء الماضي 8 يوليو 2020 لإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين استرداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة.