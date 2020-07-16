4293 طالبا يؤدون امتحانات الدبلومات بـ26 لجنة بمطروح 25 يوليو

اجتمع الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، مع المهندس نبيل نجيب مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بمطروح بحضور مدير إدارات التعليم الفني ومسؤولي اللجنة الثلاثية ومديري المدارس الصناعية والتجارية والفندقية والزراعية.

واستعرض النيلي، اليوم، خلال الاجتماع اللمسات النهائية لماراثون امتحانات الدبلومات الفنية والمقرر يوم السبت الموافق 25 يوليو الجاري، والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي يجري اتخاذها باللجان الامتحانية الست والعشرين بالإدارات التعليمية حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب.

ولفت إلى أن 2024 طالبا بالتعليم الصناعي سيؤدون الامتحان النظري أمام 13 لجنة، بينما يؤدي 1419 طالبا امتحانات التعليم التجاري أمام 9 لجان، بينما يؤدي 684 طالبا امتحان التعليم الفني الزراعي أمام 3 لجان بالإضافة إلى 94 طالبا يؤدون الامتحان الخاص بالتعليم الفندقي أمام لجنة واحدة مقرها المدرسة الفندقية بحي الشروق بإجمالي 4293 طالبا يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية على مستوى محافظة مطروح.