بدء تشغيل منظومة كاميرات المراقبة الجديدة بإدارة مرور الزقازيق

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يرافقه اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، بدء تشغيل منظومة كاميرات مراقبة الشوارع والميادين العامة بغرفة المراقبة المركزية بإدارة مرور الزقازيق والبالغ عددها 90 كاميرا بتكلفة 33 مليون جنيه بواقع 79 كاميرا أمنية، لمراقبة شوارع وميادين مدينة الزقازيق و11 كاميرا مرورية لرصد المخالفات المرورية والتعرف على المناطق الأكثر ازدحاماً بميادين الزراعة والقومية والعبور.

واطمأن المحافظ على آلية عمل الكاميرات وتشغيل خاصية الزوم للوصول إلى رؤية واضحة لكافة المداخل والشوارع وللمساعدة في التعرف على التفاصيل الدقيقه في حاله حدوث وقائع سرقة أو أي حوادث أخرى لحماية المواطنين، وكذلك رصد ومتابعة حركة المرور بالشارع والإشغالات والإنارة والنظافة.