محافظ دمياط تستقبل رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمكتبها اليوم الخميس، الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة.

تناول اللقاء الخطوات الخاصة بتطوير وترميم طابية عرابي بمدينة عزبة البرج والتي تم تأسيسها عام 1979، لتصبح إحدى القلاع الحربية الهامة لموقعها المُتميز عند مدخل نهر النيل.

وأوضحت المحافظ أنه جرى الاتفاق على وضع دراسة محددة تتضمن إجراءات تنفيذ تلك المبادرة للحفاظ على ذلك الأثر الهام.

وأضافت عوض أنه جرى مناقشة آليات إحياء كوبري دمياط التاريخي "جسر الحضارة" الذي يعد من أقدم الكباري التاريخية ومعلمًا هامًا من معالم محافظة دمياط، إذ يرجع تأسيسه إلى عام 1890، كما جرى نقله بوسط منطقة كورنيش النيل أمام مكتبة مصر العامة عام 2007.

وأكدت المحافظ ثقتها في خبرة وإمكانات وزارة السياحة والآثار بقيادة الدكتور خالد العناني لتنفيذ أعمال التطوير، منوهة بأن المحافظة تعمل على قدم وساق لاتخاذ خطوات جادة لاستعادة مكانة الكوبري التنويرية والتاريخية وذلك بالتعاون مع جهات مختلفة بعد إتمام الدراسات المطلوبة.