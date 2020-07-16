تحريات واقعة "الرجل الأخضر": أصاب شرطيين ومات في طريقه للمستشفى

واصلت الجهات المختصة التحقيق فى واقعة مقتل الشخص الذي تسلل لمدينة الإنتاج الإعلامي، وعُرف بـ"الرجل الأخضر"، بعد إصابته بطلق من أحد الضباط المكلفين بتأمين المدينة أثناء محاولة القتيل الهجوم عليه بسلاح أبيض - سنجة - داخل مبنى المدينة في 6 أكتوبر، وقررت عرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة ولا تزال التحقيقات مستمرة.

تبين من خلال التحريات والتحقيقات أن القتيل أصاب ملازم أول مباحث، بعد اعتدائه عليه بالضرب بالسنجة، ما تسبب في حدوث (بتر في أصابع اليد) وأيضا إصابة أمين شرطة بتهتك في الكتف وكسر في عظام الساعد بعد اعتداء القتيل عليه بالضرب بالسنجة.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن بداية الواقعة كانت قى الساعة 10 من صباح أمس الاول حيث رصدت أجهزة الأمن أحد الأشخاص عاري الجسم من أعلى ومطلي جسمه بزيت أخضر ويصيح بكلمات غير مترابطة، ومعه قطعتي سلاح أبيض يحاول دخول مدينة الإنتاج الإعلامي، وعند منعه من قبل القوات وإلقاء القبض عليه أصاب ضابط وأمين شرطة، ما دفع القوات لإطلاق النار عليه حيث لقى مصرعه أثناء نقله للمستشفى.

وكشفت مصادر من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي تفاصيل الواقعة قائلة: "كان يتحرك بسرعة أمام المدينة وفي طريقه للدخول مقتحمًا البوابة الأولى، إلا أن الشرطة الموجودة عند بوابات الدخول تحركت على الفور، لكن الشاب كان متحفزًا واستخدم السلاح الأبيض واعتدى به على القوات فأصاب ضابطًا وأمين شرطة، فجرى إطلاق الرصاص للسيطرة على الموقف، فسقط غارقًا في دمائه، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله للمستشفى وجرى إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق

وكشفت المصادر عن هوية الرجل "الأخضر" المتسلل داخل المدينة وهو مزارع من محافظة البحيرة، وأنه مهتز نفسيًا، مشيرة إلى أن التحريات ستوضح السبب الرئيسي وراء محاولته اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث جرى استدعاء شهود العيان على الواقعة لسماع أقوالهم.

وتابعت المصادر أن جثمان المتوفى نُقل إلى مشرحة زينهم وجرى انتداب الطب الشرعي لتشريحها، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، وتجري الشرطة تحرياتها في الحادث من خلال سماع أقوال شهود العيان، والتحفظ على السلاح الأبيض الذى كان يحمله المتهم.