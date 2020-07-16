رئيس مصنع قادر يوضح مواصفات وسعر الكمامة N95

قال المهندس أحمد منظور، رئيس مجلس إدارة مصنع قادر للهيئة العربية للتصنيع، إننا لم نكن نصنع الكمامات ولكن مع ظهور جائحة فيروس كورونا كان لا بد أن يكون لنا دور ونساهم في الإنتاج وبدأنا في جلب الماكينات الواحدة تلو الأخرى وزيادة الطاقة الإنتاجية.

وأضاف منظور، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية Mbc masr، أنه في البداية بدأنا في عمل الكمامة المكونة من 3 طبقات وبعد ذلك عملنا على زيادة الطاقة الإنتاجية والعمل من خلال 3 خطوط لتصل طاقتنا الإنتاجية إلى 300 ألف كمامة في اليوم.

وتابع، أنه بالنسبة للكمامة الـN95 كان هناك معاناة في توفير الفلتر لأن سعره غالي واضطررنا للتفكير في حل المشكلة وتم توريد الماكينة التي تصنع الفلتر وكانت لأول مرة تدخل لمصر وهي تغطي إنتاجنا بشكل كامل، مشيرا إلى أنه بعد حصولنا على الأيزو اتجهنا لجلب خط إنتاج الكمامة N95 ومميزاتها هي أنها مكونة من 5 طبقات "طبقة داخلية، خارجية، 2 طبقة فلتر، طبقة لحجز الأتربة"، وسيكون سعرها 40 جنيها غير شامل الضريبة.

وأكد، أننا نتبع الوصفة الأمريكية لإنتاج الكمامات وخلال هذا الأسبوع سيكون لدينا ماكينة لقياس نفاذية الكمامة وهي التي ستوضح الكمامة التي تعمل بفلتر جيد والفلتر غير المطابق للمواصفات.