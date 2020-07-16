إنشاء مبنى التحكم والتأمين بالمنصورة.. والمحافظ: نقلة حضارية

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، مقر مبنى التحكم والتأمين الشامل بمدينة المنصور، حيث تابع الأعمال الجارية للتشطيبات النهائية للمبنى وكذا أعمال إنشاء سور محيط به، فيما تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 14 مليون جنيه.

ويتكون المبنى من طابق أرضى وطابقين علوي، ويضم الطابق الأرضي جراج، ومجموعة غرف للأمن، والطابق الأول يضم مكاتب إدارية وغرفة عمليات وتحكم، وقاعة للاجتماعات، والطابق الثاني يضم غرفة تحكم احتياطية وقاعة للتدريب، ومكاتب إدارية وفنية ومهندسين وسكرتارية.

وقال المحافظ، "هذا المبنى يعد نقلة حضارية ونوعية تفخر بها مدينة المنصورة ومحافظة الدقهلية بصفة عامة، ويعد إضافة غير مسبوقة تسهم بشكل كبير في التأمين التام والانضباط بالشوارع والميادين، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين".