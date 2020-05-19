بعد إصابة "مختار" بكورونا.. بدء تعقيم ديوان عام محافظة الدقهلية

بدأ الأمن الوقائي بمديرية الطب البيطري في تطهير وتعقيم مبنى ديوان عام محافظة الدقهلية، وذلك بعد ظهور إصابتين بفيروس كورونا، وهما الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والمهندس توكل الشال مدير إدارة البيئة بالمحافظة.

وأشرف علي أعمال التعقيم، الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، وسعد الفرماوي، السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير المساعد.

ومنع الديوان العام دخول المواطنين إليه اليوم، واشترط على الموظفين ارتداء الكمامة، فيما لم يحضر للديوان عدد كبير من الموظفين، وظهرت الإدارات خالية إلا من وجود موظف أو اثنين.

وقال الدكتور عبدالمنعم المنجى، وكيل وزارة الطب البيطرى بالدقهلية، إن فرق الأمان الحيوى البيطرية تولت صباح اليوم الثلاثاء تطهير ديوان عام المحافظة، وتوفير المستلزمات الوقائية اللازمة لحماية العاملين والمترددين.

وأضاف "المنجي"، أنه تم التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية لسحب عينات للقائمين على التطهير اليوم، وكذلك جميع المتواجدين بمجزر المنصورة الجديد أثناء زيارة المحافظ للمجزر بقرية ميت الكرماء بمركز طلخا يوم السبت الماضي.