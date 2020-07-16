يمكن تسجيل أكثر من عداد للعميل.. تفاصيل تطبيق "قراءتي" لعدادات المياه

أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لعملائها تطبيق "قراءتي"، ويعتمد التطبيق على السهولة في الاستخدام وسرية البيانات، وذلك عن طريق توصيل القراءة الحقيقية والفعلية لكل اشتراكات العملاء بكل أنحاء الجمهورية، باستخدام كل الوسائل التكنولوجية الموثقة والأمنة وتفادي التراكمات التي تحدث من خلال عدم التواجد أو مرور القارئ في توقيتات غير مناسبة للمشترك.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التقرير التالي تفاصيل تطبيق قراءتي التابع للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مميزاته، وفقا لما أعلنته الشركة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

مميزات تطبيق قراءتي للمياه

ـ يمكن تسجيل أكثر من عداد للعميل.

ـ يتيح البرنامج أيضا للعميل ميزة الاستعلام عن أخر قرائة قام العميل بإدخالها.

ـ تفادي تراكمات المديونية بالعداد.

وأوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، انه يمكن للعملاء تحميل التطبيق من خلال هذا الرابط

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcww.it.myreading

خطوات التسجيل في تطبيق قراءتي

ـ كتابة اسم المستخدم.

ـ توضيح اسم المشترك في الفاتورة.

ـ كتابة البريد الالكتروني حال توافره.

ـ ادخال رقم العميل أو المشترك.

ـ اختيار الشركة التابع لها العميل.

ـ كتابة رقم الهاتف الخاص بالعميل.

ـ إدخال كلمة المرور، وتأكيدها.

وأشارت الشركة إلى أنه يتم مراجعة وحذف الاشتراكات الوهمية، منوة إلى ضرورة ادخال البيانات الموجودة في الفاتورة.