برلماني يطالب بوضع خريطة استثمارية للمشروعات الصغيرة

طالب النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب بوضع خريطة استثمارية للمشروعات الصغيرة لكل محافظة وفقا للاحتياجات الخاصة بها بالاشتراك بين كل محافظة وجهاز تنمية المشروعات قائلا: "لابد من التفكير خارج الصندوق".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تناقش توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء 13 مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية وحسم المشكلات وإزالة المعوقات التي تعيق إنشاء وتشغيل المناطق الصناعية في المجمعين الصناعيين لمحافظتي الفيوم والبحيرة.

وعلق محمد عبدالملك رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات، "نزور كل المحافظات ويتم التنسيق مع المحافظين لوضع خريطة الاستثمار وفق رؤية كل محافظة والإمكانيات الخاصة بها".

وقال: "تمت زيارة لمحافظة الشرقية ثم ستنظم زيادة لمحافظة القليوبية ويليها تغطية كل المحافظات".

وعقب النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، قائلا: "نطالب أن تتشكل لجنة خاصة لهذا الأمر على أن ترسل تقرير شهري وتوصياتها حول الخريطة الاستثمارية للجنة".