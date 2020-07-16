محمد محسن: "اسلمي يا مصر" ضمن مشروع غنائي أطلقته في يونيو

أعرب الفنان محمد محسن، عن سعادته لردود الأفعال تجاه نشيد "اسلمي يا مصر"، الذي أعاد غناءه بطريقة الفيديو كليب.

وقال محسن، لـ"الوطن"، إنّ نشيد "اسلمي يا مصر" ضمن مشروعه الغنائي الذي أطلقه في يونيو الماضي بسبب أزمة كورونا، إضافة إلى تأجيل ألبومه ويحمل اسم "محسن Cover"، وهو عبارة عن إعادة إحياء للأغنيات القديمة، وكان باكورة هذا المشروع أغنية "أنا هويت"، ثم "حب العمر"، ويليها "رزق الله ع العربيات"، ثم نشيد "اسلمي يا مصر"، الذي أطلقه منذ أسبوعين.

وأضاف محسن: "جرى تصوير الكليب في أقل من 24 ساعة في منطقة وسط البلد، وكان وقت قياسي لتصوير كليب غنائي، والحمد لله ردود الأفعال بعد طرح الكليب أسعدتني، وقدمت نشيد وطني بطريقة أغنية وطنية".